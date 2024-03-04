جاسم الحسين: الإبداع عنوان الدراما المصرية الرمضانية 2024

أشاد الفنان جاسم الحسين على بتنوع الأعمال الدرامية المصرية في السباق الرمضاني 2024 مؤكدًا بأننا على موعد من الإبداع والتألق الدرامي في كافة أنواعها وأشكالها ما بين الكوميدي والدرامي والشعبي، والأكشن وغيرها من المسلسلات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.



وأكد جاسم الحسين بأن الأعمال الدرامية المصرية على مر العصور لها مكانة كبيرة جدًا عند الشعوب العربية فلا يخلو بيت عربي إلا ويتابع الأعمال الدرامية المصرية في رمضان، مشيدًا بالتنوع في المسلسلات الرمضانية والمسلسلات القصيرة التي بدأت تتجه إليها الدراما المصرية مسلسل الـ "15" حلقة الذي حقق نجاحًا خلال الفترة الماضية.

وأشار الحسين بأننا على موعد مع مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الذي لم يفشل هذا العمل طيلة أجزاءه الماضية من رسم الضحكة على وجوهنا، ومسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة ومسلسل حق عرب للفنان الصاعد أحمد العوضي ومسلسل كامل العدد +1 الذي يتكون من 15 حلقة بمشاركة مميزة من النجمة القديرة إسعاد يونس.