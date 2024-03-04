النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر أخبار كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات في نشر أخبار كاذبة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة طالبة بجامعة العريش.

تفاصيل الواقعة:

انتشرت أخبار على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة طالبة بجامعة العريش، مما أثار الرعب والقلق بين أفراد المجتمع.

قرار النيابة العامة:

قررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وذلك للتأكد من صحة هذه الأخبار وبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم.

حرية الرأي والمسؤولية:

تؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة للجميع، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بكل حرية، إلا أن هذا الحق لا يبيح نشر أخبار كاذبة أو شائعات من شأنها الإضرار بالمجتمع وتهديد أمنه واستقراره.

النيابة العامة تحذر:

تحذر النيابة العامة من خطورة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، وتؤكد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر مثل هذه الأخبار.