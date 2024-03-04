المصري يمنح العضوية العاملة لـ " لميس اسلام " إحدى مبدعات قادرون باختلاف

استقبلت إدارة النادي المصري عصر اليوم الاثنين، لميس اسلام إحدى مبدعات "قادرون باختلاف" والتي تم تكريمها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت الأربعاء الماضي بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة ، قبل أن يتم تكريمها مطلع الأسبوع الحالي أيضًا من اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وخلال اللقاء الذي حضره الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي والمهندس عماد البرشة عضو مجلس الإدارة واللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي وأسرة لميس.

و تم تسليم لميس وأسرتها بطاقة العضوية العاملة للنادي والتي قرر مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ كامل أبو علي منحها لها ، هذا وقد تم تقديم درع وقميص وشعار المصري لأفراد أسرة لميس التي ألقت قصيدة شعرية عن النادي المصري نالت إعجاب جميع الحضور والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها ومع أسرتها.