نقابة الممثلين تنعي الفنان جميل برسوم

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير جميل برسوم، الذي توفي اليوم الأثنين.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الادارة، بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

يشار إلى أن الفنان جميل برسوم، شارك في بعض الأعمال التليفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد، تحت الوصاية، كلبش، الطاووس، أهل كايرو، وأعمال سينمائية أهمها: "ولاد العم، الفيل الأزرق، الكنز".

كما تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال على مجمل أعماله.

معلومات عن جميل برسوم :-

درس جميل برسوم، في المعهد العالي للزراعة في البحيرة، ولكنه في العام الثاني له نقل أوراقه وألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في ما يقرب من 100 عمل درامي.

