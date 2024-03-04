الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمبري: استهداف سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا ومرتبطة بإسرائيل جنوب شرقي عدن

سفينة حاويات
سفينة حاويات

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، عن استهداف سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا ومرتبطة بإسرائيل على بعد 88 ميلا بحريا تقريبا جنوب شرقي عدن، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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عمليات التجارة البحرية البريطانية: هجوم استهدف سفينة غربي المخا باليمن

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حركة أنصار الله اليمنية تعلن عن استهداف 54 سفينة بالبحر الأحمر

وتابعت أنه من غير المؤكد بعد ما إذا كانت السفينة  قد تأثرت تأثرا مباشرا أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات  قريبة.

 

ميليشيات الحوثي تتوعد بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن

تعهد ميليشيات الحوثي اليمنية، يوم الأحد، بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.

 

وقال القيادي الحوثي حسين العزي القيادي في منشور على "منصة إكس": "اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية، وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أميركا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة".

تصريحات القيادي الحوثي جاءت بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية عن غرق السفينة "أم ڤي روبيمار" في خليج عدن، بعد أسبوعين من استهداف الحوثيين لها.

وأكد الجيش الأميركي أن السفينة روبيمار غرقت بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير. لافتا إلى أن غرق السفينة يهدد بمخاطر بيئية.

 ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على الشحن التجاري الدولي منذ منتصف نوفمبر، قائلين إنهم يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأدت هجماتهم في البحر الأحمر إلى اضطراب الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.

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