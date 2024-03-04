الأورام الحميدة في الأمعاء والمعدة ليس لها أعراض واضحة

كشفت أخصائية المناظير كارولين نيلوس، بأن الجهاز الهضمي يتطلب فحوصات وقائية، حيث أن التكوينات فيه غالبا ما تكون بدون أعراض.

تحدث الدكتور نيلوس عن خصائص الأورام الحميدة التي يمكن أن تظهر في أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي.

هذه النموات في الجهاز الهضمي يمكن أن تشكل تهديدا صحيا خطيرا، لذلك، تعتمد الإستراتيجية - الإزالة أو العلاج أو المراقبة - على الخصائص الفردية لكل مريض.

ولفتت كارولين نيلوس الانتباه إلى حقيقة أن الأورام الحميدة في الأمعاء والمعدة لا تظهر عليها أعراض واضحة في كثير من الأحيان، فالأشخاص الذين يصابون بها لا يعانون من الألم أو يشكون من أمراض حادة أخرى.

والأورام الحميدة في أجزاء مختلفة من الأمعاء، مثل سلائل المعدة، في أغلب الأحيان لا يكون لها أي أعراض، وقالت الطبيبة :"في بعض الحالات، يمكن أن تظهر من خلال إطلاق كمية صغيرة من الدم في البراز أو المخاط".

في حالات نادرة، تبدأ الأورام الحميدة الكبيرة في سد تجويف العضو وتتداخل مع حركة كتل الطعام - ثم يشعر الشخص بالغثيان الشديد وامتلاء المعدة.

وأكدت الطبيبة أنه يجب فحص حالة جهازك الهضمي كإجراء وقائي، بغض النظر عما إذا كنت تشعر بأي إزعاج أم لا، وإن الفحوصات الوقائية هي الطريقة الأكثر فعالية للكشف الفوري عن التكوينات التي يحتمل أن تكون خطرة، وتشمل هذه، على وجه الخصوص، الأورام الحميدة الغدية، والتي يمكن أن تؤدي إلى سرطان الجهاز الهضمي، وبمجرد اكتشافها، يجب إزالتها على الفور.