الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

بطولة العالم للخماسي
بطولة العالم للخماسي الحديث

كشفت الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن جدول بطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقرر له في الفترة من 4 إلى 11 من مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

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الخماسي الحديث يوقع عقدًا مع شركة وجبات جاهزة لرعاية أبطاله في كأس العالم

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل كأس العالم للخماسي الحديث غدًا الثلاثاء بالجامعة الأمريكية .

وتبدأ المنافسات غدًا الثلاثاء الموافق 5 مارس بتصفيات السيدات حيث تنطلق بمنافسات السلاح في تمام الثامنة و النصف صباحا وتتواصل المنافسات حتى الخامسة مساء الثلاثاء.

بينما تقام تصفيات الرجال يوم الأربعاء 6 مارس و تبدأ المنافسات منذ الثامنة و النصف صباحا حتى الخامسة مساء .

ويقام يوم الخميس 7 من مارس الدور قبل النهائي للسيدات بينما يقام يوم الجمعة 8 من مارس الدور قبل النهائي للرجال على أن تبدأ المنافسات في اليومين منذ 11 صباحا و حتى الرابعة و النصف مساء .

ويشهد يوم السبت 9 من مارس منافسات الدور النهائي للرجال و السيدات بينما تختتم البطولة يوم الأحد 10 مارس بمنافسات التتابع المختلط .

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024  ، على مدار ثلاث سنوات  بدأت عام 2022  مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024 .

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث  تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة  في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من  أجل حصد نقاط  لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.

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