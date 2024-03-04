تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

كشفت الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن جدول بطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقرر له في الفترة من 4 إلى 11 من مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل كأس العالم للخماسي الحديث غدًا الثلاثاء بالجامعة الأمريكية .

وتبدأ المنافسات غدًا الثلاثاء الموافق 5 مارس بتصفيات السيدات حيث تنطلق بمنافسات السلاح في تمام الثامنة و النصف صباحا وتتواصل المنافسات حتى الخامسة مساء الثلاثاء.

بينما تقام تصفيات الرجال يوم الأربعاء 6 مارس و تبدأ المنافسات منذ الثامنة و النصف صباحا حتى الخامسة مساء .

ويقام يوم الخميس 7 من مارس الدور قبل النهائي للسيدات بينما يقام يوم الجمعة 8 من مارس الدور قبل النهائي للرجال على أن تبدأ المنافسات في اليومين منذ 11 صباحا و حتى الرابعة و النصف مساء .

ويشهد يوم السبت 9 من مارس منافسات الدور النهائي للرجال و السيدات بينما تختتم البطولة يوم الأحد 10 مارس بمنافسات التتابع المختلط .

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024 .

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.