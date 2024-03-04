الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

النائبة اليخير سيد تشارك في أعمال  مؤتمر اتحاد مجالس التعاون الإسلامي بكوت ديفوار

النائبة اليخير سيد
النائبة اليخير سيد مختار عضو البرلمان العربي

شاركت النائبة اليخير سيد مختار، عضو البرلمان العربي، في أعمال  الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات ذات الصلة التي تعقد بجمهورية كوت ديفوار، وذلك ضمن وفد البرلمان العربي المشارك في هذه الاجتماعات برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. 

 

وفي إطار فعاليات هذا المؤتمر،  شاركت النائبة اليخير ممثلة عن البرلمان العربي في أعمال الدورة الحادية عشر لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، الذي ناقش المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات كيان الاحتلال في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء معظمهم من النساء والأطفال. 

 

وثمن المجتمعون صمود المرأة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان الغاشم والتضحيات الكبيرة التي تقدمها في مواجهة المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال.

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