شرب الشاي يقلل من خطر الوفاة المبكرة.. دراسة توضح

وفقا لعلماء من فرنسا، فإن شرب الشاي يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تزيد عن 24٪.

وأضاف الباحثون أن ذلك يرجع إلى احتواء الشاي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.

تمت دعوة أكثر من 130 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 95 عامًا للمشاركة في المراقبة، وبعد دراسة وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها خلال التجربة، وجد العلماء أن الشاي يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض لا علاقة لها بنظام القلب والأوعية الدموية بنسبة 25٪.

وبحسب الخبراء، فإن الشاي يساعد في الحفاظ على النشاط البدني والعقلي لفترة أطول، بسبب وجود مركبات الفلافونويد فيه، التي تعمل على تقوية دفاعات الجسم، وخلال التجربة، لاحظ العلماء أيضًا أن أولئك الذين يشربون الشاي غالبًا هم أكثر عرضة للنشاط ويصابون بالمرض بشكل أقل.