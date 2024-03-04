نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لـ ناصر ماهر قبل قمة كأس مصر

قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى السعودية، ستكون صعبة على الفريقين وفوق التوقعات.

وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك صعبة على الفريقين، ولكن أتمني أن كل اللاعبين تعلم جيدًا انها تلعب خارج مصر وتمثل كل المصريين فى السعودية.

وأضاف:" ناصر ماهر تحديدًا لاعب الزمالك لابد أن لا يكون عصبي أمام النادي الأهلي، بعد تصريحاته الأخيرة، بجانب أيضًا أنها أول مباراة سيخوضها أمام النادي الأهلي.

ويذكر أن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستقام يوم الجمعة المقبل فى تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

شهدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ترحيب كبير منذ الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من مسؤولي السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، ومسؤول الهيئة العامة للترفيه، استعداداً لنهائي بطولة كأس مصر أمام الأهلي.

وكان في استقبال بعثة الزمالك في مطار الملك خالد ، السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وطارق المليجي القنصل العام ، والمهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئه العامة للترفيه.

وتم استقبال بعثة الزمالك بالورود ، وقام مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب بتقديم الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافه.