عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، على جثة شاب مجهول الهوية غارقة في بحر شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة للتحقيق والتي صرحت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي.

العثور علي جثة شاب مجهول الهوية غارقًا في بحر شبين



وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية في بحر شبين القناطر.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنه مجهول الهوية، وحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة تولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.



في سياق آخر، أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، محاكمة مالك جراج وعامل لاتهامهما بإنهاء حياة شخص، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهم، أشهر المتهم سلاحا أبيض وسدد عدة طعنات للمجني عليه، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، لجلسة يوم 6 مارس للنطق بالحكم.

ضبط المتهمين بالاعتداء علي ربة منزل وإصابتها بقطع في الأنف في شبين القناطر



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بالتعدي بالضرب علي ربة منزل وإحداث إصابات متفرقة بالجسد إثر مشاجرة مع جيرانها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وقد أصيبت ربة منزل بإصابات بالغة إثر مشاجرة مع جيرانها أثناء دفاعها عن أطفالها لقيامهم بالتشاجر معهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال المصابة والاستعلام عن حالتها الصحية وسرعة ضبط المتهمين والاستعلام عن التقرير الطبي للمصابة

وقالت شقيقة المجنى عليها في مشاجرة الأهالي بشبين القناطر ، بسبب مشاجرة للدفاع عن أطفالها خلال التحقيقات ، أن جيران شقيقتها تعدوا عليها بأسلحة بيضاء وأصابوها بجروح بالأنف والظهر وقطع الأنف نصفين أثناء تدخلها للدفاع عن أطفالها لقيام هؤلاء الجيران بالتعدي عليهم بالضرب والسب والقذف.

منوهة شقيقة المجني عليها ؛ أن الجيران خمسة أشخاص بينهم سيدتين أحدثا إصابات بالغة بشقيقتها مطالبة بحقها والقبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بإصابة ربة منزل تدعي انعام. م، 36 سنة إصابات بالغة منها جروح بالوجه والظهر وقطع الأنف، أثناء دفاعها عن أطفالها لتشاجر جيرانهم معهم، تحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط الجناه وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.