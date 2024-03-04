إصطفاف المعدات بتدريب "صقر 128" لمواجهة الأزمات والكوارث بسوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم، اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 128"، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد فتحي المستشار العسكري لمحافظة سوهاج.





وقد تم استعراض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لأرض الاصطفاف بما تتضمنه من مركبات ومعدات هندسية لجميع المراكز والمدن والأحياء، وشركات المرافق، و مرفق الإسعاف، والحماية المدنية، وجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة"، كما قام المحافظ ومرافقيه بتفقد جميع المعدات بأرض الاصطفاف والتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الكوارث والأزمات .





وأوضح محافظ سوهاج أن الهدف من تنفيذ هذا التدريب هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل مع أي أزمة في حال حدوثها فضلا عن تدريب مسئولي كافة الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري للتعامل مع التحديات المحتملة، وإزالة الآثار الناجمة عن الكوارث والأزمات.