بعد نجاح معرض الأنشطة.. وكيل تعليم قنا يكرم مدير إدارة قوص

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة التربوية و عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، مراسم افتتاح معرض ختام الأنشطة التربوية الذى تنظمه إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بإدارة قوص التعليمية بقيادة على حزين مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بتعليم قوص وعدد من التوجيهات الفنية بالإدارة والذى يعقد بمدرسة قوص الثانوية العسكرية.

شهد حفل الافتتاح الدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص ومحمد فاروق مدير عام الأنشطة التربوية بالمديرية وكابتن نبيل حافظ مدير عام إدارة قوص التعليمية الأسبق والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة و أسامة قدوس مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والباحث احمد جابر مدير قصر ثقافة قوص وماهر خريشى مدير إدارة الشباب والرياضة، والموجهون العموم الكابتن حسن عوض موجه عام التربية الرياضية وناجح عبدالحميد موجه أول المكتبات وهانم محمد موجه عام التربية الفنية و رباب موجه عام التربية الموسيقية والدكتور أيمن موجه عام التربية النفسية ومحمود مرغنى موجه عام الصحافة والاعلام التربوى و الحاج عبدالناصر ضاحى رئيس مجلس أمناء الإدارة ومحسب حسانى نائبه وعبدالشافى مرتضى نقيب المعلمين وأحمد عبدالعزيز مدير التعليم الثانوى والمهندس أبو الحسن على سعيد مدير التعليم الفنى بالإدارة وصديق نصر مدير التعليم الابتدائى وأمجد عقل مدير التعليم الإعدادى وعمران يوسف موجه رياض الأطفال والمحاسب جمال نجيم مدير عام التأمينات الاجتماعية والمهندس أحمد توفيق الخطيب مدير المشروعات بهندسة كهرباء قوص كابتين احمد حسين موجه أول التربية الرياضية والسادة الموجهين الأوائل للأنشطة عبدالرؤوف القاضى مروان البصيلى موجه أول التربية الزراعية ومحمد رضا الجمل موجه أول التربية الفنية عبدالغني العيايشي موجه أول التربية الموسيقية ومحمد رضا مصطفى موجه اول التربية النفسية ورمضان بلال موجه اول الصحافة والإعلام التربوى وأشرف عبدالجبار موجه أول المكتبات وأحمد عطا موسي مسؤول أمن الإدارة وإلهام أبو الفضل ونبيلة محمد توجيه أول الاقتصاد المنزلى و هبه العويضى مسؤول المشاركة المجتمعية بالإدارة نجلاء دعبس رئيس قسم البيئة والسكان وعزت الشريف مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة فى ضيافة خالد بدرى مدير مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين، وبعض من أعضاء مجلس النواب.

بدأ الحفل بتلاوة عطره للقران الكريم ثم كلمة ترحيب ألقاها على حزين مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية كما رحب عبدالله القبانى مدير عام الإدارة فى كلمته بالسادة الحضور موجها الشكر لهم على دعمهم المتواصل للعملية التعليمية بمدينة قوص الذى وصفها بمدينة العلم والعلماء.

وأشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم برعاة ملف التعليم بمركز قوص مؤكدا على المقولة الخالدة أنها بلد العلم والعلماء لما شهده من تفاعل مثمر من قيادات الإدارة الممثلة فى الأستاذ عبدالله القبانى مدير عام الإدارة وكنانة فنجرى ابوجبل وكيلها مشددا على ضرورة الاستمرار بنفس الطاقة الإيجابية التى عودتنا عليها فرق عمل تعليم قوص والتى يشهد لها القاصر والدانى .

هذا وحرص وكيل الوزارة على حضور كافة العروض الرياضية والفنية التى شاركت بحفل افتتاح المهرجان موجها الشكر للطلاب والتلاميذ الذىن نفذوا هذه العروض بالتعاون المثمر بين توجيه التربية الرياضية والتربية الموسيقية كما توجه بالشكر للسادة مديرى المدارس ومعلمى الأنشطة الذين دربوا الطلاب على العروض ووفروا لهم الجو المناسب لذلك.

وتجول وكيل وزارة التربية والتعليم بأقسام المعرض المختلفة معلنا سعادته لما شاهد من مشغولا يدوية إن دلت فإنما تدل على البراعة والإتقان فى العمل وفى نهاية جولته قرر الدكتور محمد السيد تكريم كلا من عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية وعلى حزين توفيق مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية و خالد محمد بدرى العويضى مدير مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين تعبيرا لاعجابه وتقدير للمجهود المبذول فى الاعداد لحفل ختام الأنشطة التربوية ومعرض المشغولات اليدويه التابع له.