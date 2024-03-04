موقف بنزيما من المشاركة أمام الهلال غدا

بات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، في ورطة حقيقية قبل تجدد موعد الكلاسيكو أمام الغريم الهلال، لحساب منافسات دوري أبطال آسيا، غدا الثلاثاء، في ظل الغيابات المؤثرة التي ضربت الأعمدة الأساسية للنمور في هذا المنعطف الحرج من عمر الموسم المتقلب.

الاتحاد يخوض مهمة شاقة خارج الديار أمام مضيفه الهلال، في الكلاسيكو المرتقب مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا في الرياض،ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن كريم بنزيما بات خارج حسابات الاتحاد في ذهاب ربع النهائي، لعدم التعافي بشكل كامل من إصابة على مستوى عضلة الساق، ليتواصل غياب المهاجم الفرنسي بعدما ابتعد أيضًا قبل أيام عن كلاسيكو دوري روشن.

ولفتت التقارير إلى الفريق الطبي بنادي الاتحاد كثف من الجهود على مدار الساعات القليلة الماضية من أجل تجهيز كريم بنزيما لمباراة الهلال، إلا أن الأمور لم تسر على النحو الذي أراد جاياردو، ليعوّل من جديد على المغربي عبدالرزاق حمدالله لقيادة هجوم الاتحاد بمفرده في المملكة آرينا.