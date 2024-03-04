الجنيه المصري بالسوق السوداء ينتصر فى حربه على الدولار

ظل الجنيه المصري فى السوق الموازية يواصل انهياره مقابل الدولار الأمريكي بفضل شح العملات الاجنبية من السوق المصري، اذ بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء عند سعر 75 جنيهاً .

الدولار الأمريكي

فى الوقت الذى بلغ فيه سعر الدولار الى مستوايات تاريخية مقابل الجنيه وهي 75 جنيه، لكن على حين غرة جائت صفقة رأس الحكمة بمسابة الدرع الواقي لوقف نزيف الجنيه وقلب الطاوله على الدولار من الأرتفاع المتزايد الى الأنخفاض المستمر.

ووصل سعر صرف الدولار فى السوق الموازية مقابل الدولار الأمريكي الى ما يقارب الـ40 جنيهاً، لتخسر العملة الأمريكية نحو 35 جنيهاً او بنسبة تقارب نحو 94 % .

ومن المرجح ان يواصل الدولار النزول فى السوق السوداء ما دون الـ40 جنيهاً مع التدفقات الأجنبية الأخري عبر طريق الأستثمار فى الأسواق المصرية .

يواصل سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار في السوق الموازية حيث ارتفع أمس بنحو جنيهين ليسجل 41.57 جنيه للدولار.

صفقة رأس الحكمة

أموال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار، وتشمل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات تم تحويلها إلى الجنيه لدى المركزي المصري بجانب 10 مليارات دولار أخرى تم تحويلُها من الإمارات إلى مصر، فيما تبلغُ الشريحة الثانية 20 مليار دولار ستستلمها مصر خلال شهرين.

أسعار الدولار فى البنوك المصرية :

أسعار الدولار

جائت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل أسعار صرف الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية، عند نحو30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.