سلة سوهاج يواجه سموحة والزمالك قبل نهائي بطولة الجمهورية

يخوض فريق كرة السلة تحت 16 سنة بنادي سوهاج الرياضي بقيادة مديره الفني أحمد رشاد إختبارًا صعبا في الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية التي تقام بمحافظة الإسكندرية على مدار خمسة أيام حيث يلتقي يوم الأحد القادم مع نادي سموحة ثم الجزيرة يوم الإثنين وسبورتنج يوم الثلاثاء والصيد يوم الأربعاء ويختتم البطولة بلقاء الزمالك يوم الخميس .

يشرف على نشاط كرة السلة بنادي سوهاج الرياضي الحاج أحمد جابر أبو الوفا الذي حرص على الإطمئنان على إجراءات سفر الفريق واقامتهم بالإسكندرية .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسني المشرف على النشاط الرياضي بالنادي أن مجلس إدارة نادي سوهاج الرياضي برئاسه المهندس محمد ربيع حرص على عقد اجتماع مع لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل السفر للإسكندرية في وجود كمال أبو ضيف المدير التنفيذي لتوفير كل الإمكانيات لمشاركة نادي سوهاج الرياضي واكتسابهم الخبرات والتجارب القوية خلال هذه البطولة .