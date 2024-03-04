المجلس الثقافي البريطاني يقدم الشكر لمنطقة سوهاج الأزهرية لدعم برنامج ال TEA

قدمت أماندا جامبل، ممثلة المجلس الثقافي البريطاني، الشكر لفضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، لدعم فضيلته تنفيذ برنامج ال TEA لتنمية مهارات معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بمعاهد سوهاج الأزهرية، معربة عن سعادتها بمستوى الأداء خلال تنفيذ البرنامج، وحرص المنطقة على رفع كفاءة ومستوى المعلمين والمعلمات بمعاهدها، والعمل الدائم على تذليل كافة العقبات التي واجهتهم.

وخلال زيارتها لرئيس المنطقة أثنت جامبل على مستوى معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بسوهاج والذي انعكس بدوره على مستوى الطلاب في تطوير مهاراتهم، مما ساهم في إنجاح البرنامج.



كما قدمت ممثلة المجلس الثقافي البريطاني الشكر لجميع المسؤولين عن تنفيذ البرنامج بسوهاج، وأشادت بروح التعاون التي لمستها في زياراتها المتكررة لسوهاج.

وعلى هامش اللقاء قدم رئيس المنطقة وفريق عمل برنامج ال TEA شهادة تقدير للأستاذ محمد عبدالغفار، شيخ معهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي بنين لمجهوده المبذول خلال جلسات البرنامج بالمعهد مؤكدين أنه مثال يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل.