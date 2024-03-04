محافظ سوهاج يشهد فعاليات التدريب العملي "صقر 128" لمواجهة الأزمات والكوارث

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 128 "، والذي يُعقد بالمحافظة في الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، وأجهزة المحافظة المختلفة.





حضر الفعاليات كل من أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري لمحافظة سوهاج، واللواء عبد العزيز سليم مساعد مدير أمن سوهاج، ولفيف من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.





بدأت فعاليات اليوم الثاني بعقد مؤتمر بديوان عام المحافظة تم خلاله عرض ملخص لفكرة التدريب، ثم استعراض لإمكانيات مديريات الخدمات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء من المركبات والمعدات الموجودة بكل وحدة محلية، بالإضافة إلى عرض خطة كل جهة للتعامل مع الأزمات، وبيان مدى استعداد تلك الجهات لمواجهة الأزمات والكوارث حال حدوثها، والإمكانات المتاحة لديها وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل في ادارة الأزمة .





ووجه محافظ سوهاج التحية والتقدير للقوات المسلحة وقياداتها على التعاون المستمر والمثمر مع محافظة سوهاج في جميع المجالات، مؤكدا على جميع الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والأجهزة المعنية بالتخطيط الجيد المسبق، واتخاذ الإجراءات اللازمة المسبقة في إدارة الأزمات، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ، وسرعة التعامل معه، فضلاً عن وضع الخطط البديلة والتأكد من توافر جميع المستلزمات، والمعدات اللازمة وصلاحيتها للعمل، مشيراً إلى أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والأزمات.





ومن جانبه نقل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الأركان؛ لقيادات وأهالي محافظة سوهاج، مشيرا إلى أهمية التدريبات العملية في بيان مدى استعداد الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات، والتأكيد على الجاهزية التامة، متمنيا أن يحقق التدريب العملي المشترك صقر 128 الأهداف المرجوة منه.





وفي ختام المؤتمر تم تكريم عدد من أسر الشهداء، كما تبادل محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري درعي المحافظة وقوات الدفاع الشعبي .