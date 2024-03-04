نائب رئيس جامعة كفرالشيخ للتعليم والطلاب يفتتح المهرجان الرياضى الكروس فت "BE FIT"
افتتح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال المهرجان الرياضي للجامعات المصرية الكروس فت "BE FIT"، الاثنين ، والذي تنظمه الجامعة ممثلة في إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 7 من مارس الحالي.
جاء ذلك بحضورنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور اسماعيل القن ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلي وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة.
و يتضمن المهرجان المسابقات البدنية "be fit"، والتى تهدف إلى قياس مدي التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية للطلاب.