الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

القومي للمسرح ينعي الفنان جميل برسوم بهذه الكلمات

الفنان الراحل جميل
الفنان الراحل جميل برسوم

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان جميل برسوم، الذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

يشار إلى أن الفنان جميل برسوم، شارك في بعض الأعمال التليفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد، تحت الوصاية، كلبش، الطاووس، أهل كايرو، وأعمال سينمائية أهمها: "ولاد العم، الفيل الأزرق، الكنز".

كما تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال على مجمل أعماله.

 

معلومات عن جميل برسوم :-

درس جميل برسوم، في المعهد العالي للزراعة في البحيرة، ولكنه في العام الثاني له نقل أوراقه وألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في ما يقرب من 100 عمل درامي.

 

 

مواد متعلقة

أحمد تيمور في امسية شعرية بالأوبرا هذا الموعد

أميرة سليم تغني من أجل السلام بمعهد العالمي العربي بباريس

إياد نصار يكشف سبب تقديمه مسلسل "صلة رحم" في رمضان 2024

الشيخ ربيع جمعة والمنشد السوهاجي ضيفا برنامج واحد من الناس.. الليلة

3 ليالٍ لصحراء شادي عبدالسلام بمسرح الجمهورية هذا الموعد

رمضان 2024.. خريطة برامج راديو "9090" تعرف عليها

رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "زوجة تحت الطلب" على الراديو 9090

ويبقى الأثر.. موسم جديد لـ "عمارة الحاج رمضان" على الراديو 9090
الجريدة الورقية