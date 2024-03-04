القومي للمسرح ينعي الفنان جميل برسوم بهذه الكلمات

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان جميل برسوم، الذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

يشار إلى أن الفنان جميل برسوم، شارك في بعض الأعمال التليفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد، تحت الوصاية، كلبش، الطاووس، أهل كايرو، وأعمال سينمائية أهمها: "ولاد العم، الفيل الأزرق، الكنز".

كما تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال على مجمل أعماله.

معلومات عن جميل برسوم :-

درس جميل برسوم، في المعهد العالي للزراعة في البحيرة، ولكنه في العام الثاني له نقل أوراقه وألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في ما يقرب من 100 عمل درامي.