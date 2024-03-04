وفود قبطية تُشارك بحفل سيامة أسقف نجع حمادي الجديد

تستعد وفود من المواطنين الأقباط، بمراكز نجع حمادي، فرشوط، وأبوتشت، شمال قنا، إلى السفر إلى القاهرة، لحضور حفل سيامة أسقف جديد لإبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس.

وأعلن المقر البابوي بالعباسية، عن تحديد يوم 10 مارس الحالي، موعدًا لسيامة أساقفة جدد ، من بينهم أسقف لإبراشية نجع حمادي، الشاغرة منذ منتصف ديسمبر 2022.

في السياق ذاته، أعلنت كنائس الإبراشية عن تنظيم رحلات بحافلات إلى القاهرة، دون مبيت، لحضور حفل السيامة بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية.

ودعت إدارة الكنائس بإبراشية نجع حمادي، الراغبين فى السفر إلى تسجيل أسمائهم وسداد الرسوم المُقررة، إلى منظمي الرحلات، إلى القاهرة.

وتضم إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، ثلاثة مراكز إدارية فى شمال المحافظة، هي أبوتشت، وفرشوط ونجع حمادي، وتوابعها من القري والنجوع.

وإنتهي المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى حصر الترشيحات فى اسم واحد فقط هو الراهب أنسطاسي السرياني، لسيامته أسقفًا على إبراشية نجع حمادي.

من هو المُرشح لإبراشية نجع حمادي؟

والراهب المُرشح لسيامته أسقفًا لإبراشية نجع حمادي، من مواليد أول أبريل 1969 وتخرج من كلية الهندسة جامعة حلوان، وإتجه للرهنبة فى 2002، وسيّم رأهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون.

ونال الراهب أنسطاسي السرياني، درجة القسيسية فى فبراير 2012 ـــ أصبح قسًا، ودرجة القمصية أمس الأحد، ومن المنتظر أن تتم سيامته أسقفًا على إبراشية نجع حمادي، فى 10 مارس الحالي؛ فى احتفال بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية.

وعللّت مصادر كنسية، الاستقرار على الراهب أنسطاسي السرياني ــــ رغم وجود أكثر من مرشح، لكونه من مواليد محافظة قنا، إذ تعود أصول عائلته إلى قرية دندرة غرب مدينة قنا.

وبالتالي ستكون لديه الخلفية الكافية بالخريطة الاجتماعية المُعقدة فى المحافظة، ومن ثم يستطيع إدارة الإبراشية بمرونة ويسر.

إبراشية شاغرة:

وبوفاة أنبا كيرلس أسقف نجع حمادي الراحل فى منتصف ديسمبر 2022، شغرت إبراشية نجع حمادي من منصب الأسقفية، وعيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية لجنة بابوية ثلاثية مؤقتة لإدارة الأبراشية.

وتتألف من أنبا بيمن هو أسقف قوص ونقادة، جنوب قنا، وأنبا يوأنس أسقف محافظة أسيوط، وأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بمحافظة أسيوط.