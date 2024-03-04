التضخم في تركيا يقفز 67% خلال فبراير

أظهرت بيانات رسمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع ليصل إلى نحو 67.07% في فبراير مما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.

التضخم في تركيا

وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية فى تركيا محمد شيمشك لقناة بلومبرغ إتش.تي المحلية إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.

ورفع البنك المركزي فى تركيا أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو ، لكنه أوقف دورة التشديد قائلا إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45% يكفي لكبح جماح التضخم.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء فى تركيا، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53% على أساس شهري، منخفضا من 6.70% في يناير.

وتوقع استطلاع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7% في فبراير وأن يسجل الشهري 3.7%. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7% بحلول نهاية عام 2024.

التضخم في تركيا

التضخم في تركيا

وفي يناير/كانون الثاني، بلغ معدل التضخم السنوي فى تركيا عند مستوى 64.86%، بحسب الاسواق العربية.

وقادت قطاعات المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار بعدما قفزت 94.5%، يليها ارتفاع تكاليف التعليم بزيادة 91.8%. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1%.

وقال اقتصاديون إن التضخم في فبراير كان مدفوعا أيضا بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36% وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول.

وفقدت العملة التركية نحو 37% من قيمتها العام الماضي و6% منذ بداية العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بما يصل الى نحو 3.74% على أساس شهري في فبراير/شباط، و47.29% على أساس سنوي.