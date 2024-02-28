الدولار يرتفع مع التركيز على بيانات التضخم في أميركا

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-2-2024، مع تجاهل المتعاملين لبيانات سلع الصناعات التحويلية الأميركية وترقبهم للمؤشر الذي يفضله مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقياس التضخم لاستجلاء الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك خفض أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه أبقى البنك المركزي في نيوزيلندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وأصدر تعليقا اعتبر أنه ميلا نحو سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي دفع الدولار النيوزيلندي للتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

كما حوم الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعدما جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، مما عزز توقعات بأن من غير المرجح رفع أسعار الفائدة المحلية أكثر مما هي عليه حاليا. وفي الولايات المتحدة تراجعت طلبيات السلع المعمرة 6.1 بالمئة في الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات، الثلاثاء، متجاوزة توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بانخفاضها 4.5 بالمئة.

ولم تتأثر الأسواق ببيانات الصناعات التحويلية، لكن الأنظار تتجه إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدور بياناته غدا الخميس. ومن المتوقع ارتفاعه 0.4 بالمئة.

وأظهرت خدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تستبعد إلى حد كبير خفض أسعار الفائدة في اجتماعي المركزي الأميركي في مارس ومايو. وتبلغ فرصة الخفض في يونيو نحو 51 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.14 بالمئة إلى 103.98 نقطة.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ 16 فبراير إلى 0.61110 دولار.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.