الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تدرس المبادرة التركية بشأن أمن الشحن البحري في البحر الأسود

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين

 

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن موسكو تدرس حاليا مبادرة تركيا بشأن ضمان أمن الشحن البحري في البحر الأسود .

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وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا قد انضمت إلى الجهود الرامية إلى وضع قواعد أمن الشحن البحري في البحر الأسود.. قال الدبلوماسي الروسي البارز- في تصريح للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الاثنين/- "نحن على علم بمثل هذه الأفكار التي ندرسها حاليا".

وفي وقت سابق.. حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على بذل الجهود لإبرام اتفاق بشأن ضمان أمن الشحن التجاري في البحر الأسود.

وقال الرئيس التركي، إن الاتصالات بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل صياغة قواعد جديدة تتضمن التزامات في هذا المجال مستمرة.

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