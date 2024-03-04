شباب الأهلي يتفوق على فاركو بدوري الجمهورية

تفوق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 خارج ملعبه على فاركو، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد التعادل 2 - 2 في الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت بين الفريقين بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

شباب الأهلي نجح في تحويل تأخره بهدفين، حيث قلص سمير محمد الفارق بهدف من ركلة جزاء، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني بضربة رأسية، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا في صدارة هدافي الدوري، وتذهب المباراة لركلات الترجيح، التي فاز خلالها الأهلي بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وسجل ركلات الترجيح للأهلي كل من سمير محمد وعلي نادر وكريم الدبيس وميدو أسامة وميدو نبيل بينما أهدر إبراهيم عبد الحكيم، ونجح مصطفى مخلوف في التصدي لركلتين من أقدام لاعبي فاركو.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد وائل - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الجواد عبد الرحمن - إسلام عبد الله.

الوسط: أحمد وحيد - كريم الدبيس - ميدو نبيل - مازن أسامة.

الهجوم: سمير محمد - عبد الرحمن شريف.

وشارك علي نادر بدلًا من عبد الرحمن شريف، وميدو أسامة بدلًا من مازن أسامة، وأحمد أشرف بدلًا من إسلام عبد الله، ويوسف جمال بدلًا من محمد وائل، وطارق فوزي بدلًا من عبد الجواد عبد الرحمن.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2003» رصيده إلى 52 نقطة، وسجل الفريق 47 هدفًا، مقابل 21 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد، فاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.