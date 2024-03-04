مهاجم ميلان يرد علي أنباء انتقاله لباريس سان جيرمان

تحدث المهاجم البرتغالي رافائيل لياو لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، عن اهتمام باريس سان جيرمان وبعض الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه، خلال الفترة القادمة.



وقال لياو في تصريحات إعلامية، ردًا على اهتمام الأندية الأوروبية بضمه: "مستقبلي واضح جدًا وهو هنا في ميلان".

وأضاف نجم منتخب البرتغال: “أنا مرتبط بعقدٍ مع ميلان لمدة أربعة سنوات مقبلة، هذا النادي ساعدني في اللحظات الصعبة ولن أنسى ذلك”.

وأغلق لياو، الباب نهائيًا في وجه الأندية الطامعة في الحصول على خدماته حيث قال: “أريد الفوز مرة أخرى في ميلان، تركيزي هنا”.

وارتبط لياو صاحب الـ24 عامًا، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان لدعم خط الهجوم وتعويض رحيل الفرنسي كيليان مبابي في نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وشارك لياو في 33 مباراة رفقة فريق ميلان في مختلف البطولات هذا الموسم، وسجل 9 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.