الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا تنفذ 14 دورة تدريبية للجودة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، تنفيذ وتنظيم الدورات التدريبية لثقل مهارات العاملين بالمديرية ، حيث نظمت  مديرية الصحة بالمنيا  دورات تدريبية للعاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية ، بالتعاون مع الادارة العامة للجودة بالوزارة  .

 

وذلك في اطار تنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحى ، وفى إطار جهود  وزارة الصحة ، للإرتقاء  بجودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية ، وبإشراف ورعاية الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة  الصحة بالمنيا.

 

ووضح وكيل وزارة  الصحة بالمنيا ، انه تم تنفيذ  14 دورة تدريبية ، وذلك خلال فبراير 2024  ، لعدد 340 متدرب من جميع الفئات المستهدفة للتدريب ، و أوضحت الدكتورة رشا عادل عجايبى مدير ادارة الجودة  بمديرية  الصحة ، ان  التدريبات تضمنت شرح اداة التقييم الذاتى للمنشآت الصحية ، ومعايير هيئة الإعتماد ، والرقابة الصحية ؛ ومتطلبات السلامة الوطنية والرعاية المتكاملة  ، ومكافحة العدوى وسلامة البيئة ، و المنشآت والقيادة والحوكمة  المؤسسية ، وإدارة وسلامة الدواء والخدمات التشخيصية  ، وادارة تكنولوجيا المعلومات.

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