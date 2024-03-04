صحة المنيا تنفذ 14 دورة تدريبية للجودة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، تنفيذ وتنظيم الدورات التدريبية لثقل مهارات العاملين بالمديرية ، حيث نظمت مديرية الصحة بالمنيا دورات تدريبية للعاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية ، بالتعاون مع الادارة العامة للجودة بالوزارة .

وذلك في اطار تنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحى ، وفى إطار جهود وزارة الصحة ، للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية ، وبإشراف ورعاية الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

ووضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، انه تم تنفيذ 14 دورة تدريبية ، وذلك خلال فبراير 2024 ، لعدد 340 متدرب من جميع الفئات المستهدفة للتدريب ، و أوضحت الدكتورة رشا عادل عجايبى مدير ادارة الجودة بمديرية الصحة ، ان التدريبات تضمنت شرح اداة التقييم الذاتى للمنشآت الصحية ، ومعايير هيئة الإعتماد ، والرقابة الصحية ؛ ومتطلبات السلامة الوطنية والرعاية المتكاملة ، ومكافحة العدوى وسلامة البيئة ، و المنشآت والقيادة والحوكمة المؤسسية ، وإدارة وسلامة الدواء والخدمات التشخيصية ، وادارة تكنولوجيا المعلومات.