الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شوبير يكشف موقف عبد القادر من مباراة القمة

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث الاعلامي احمد شوبير عن موقف اللاعب أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي من مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبلة 8 مارس.


وأكد شوبير في برنامجه الإذاعي: "محمد الضاوي كل ما يتعافي من إصابة يقع في أخرى جديدة، مرة كان عنده (خُراج) ثم شد عضلي".

وتابع:" اللاعب مختفي تماما مع الفريق عشان نقدر نقيمه، وأحمد عبد القادر مش عارف هيسافر ولا لأ بسبب موقفه مع مارسيل كولر".

على جانب آخر، ابتعد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، عن التشكيل الأساسي للفريق أمام الزمالك في قمة الكأس القادمة، بعد إصابته الأخيرة في مران الفريق بشد في العضلة الخلفية.

 

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