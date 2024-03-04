نائب محافظ أسوان يشارك مراسم توقيع عقد الإنتفاع لشركة عمر افندى

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور مراسم توقيع عقد للترخيص بالإنتفاع لمبنى شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

قام بالتوقيع على العقد المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وحمدى أحمد إبراهيم العضو المنتدب التنفيذى للشركة.

ووفقاً لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة فقد تم توقيع العقد بين الطرفين بعد الموافقة على عدد من البنود الواردة به للترخيص بالإنتفاع لقطعة الأرض المقام عليها المبنى بشارع الشهيد الرائد محمد أبو النصر مشالى ( أبطال التحرير سابقاً ) بمساحة 1383.4 م2 ، وذلك لمدة 15 عاماً بحيث يستخدم المبنى فى الغرض الذى تم الترخيص بالإنتفاع من أجله.

فيما أكد اللواء أشرف عطية على أننا نسعى جاهدين للإستغلال الأمثل للمزايا النسبية التى تمتلكها أسوان ، ولاسيما فى ظل توافر كافة المقومات الإقتصادية بما يمثل وسائل جذب قوية ومتنوعة للفرص الإستثمارية فى كافة المجالات .

لافتاً إلى تقديم مختلف التسهيلات والتيسيرات ، وتذليل أى معوقات بالشكل الذى يساهم فى جذب المستثمرين ، ومنها توقيع عقد للترخيص بالإنتفاع لإحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمود عصمت فى ظل التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والوزارة لتحقيق الإستقرار المطلوب للشركات القائمة والعاملين فيها .