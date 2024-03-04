مصر واليابان تناقش النظم الكهروميكانيكية الدقيقة بالإسكندرية



صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية العلوم والتكنولوجيا انه فى اطار دعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد وتطوير الصناعة ،ولدعم المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" تنظم الجامعة ورشة عمل تحت عنوان

"ورشة العمل الأولى بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية الدقيقة وتعليمها العملي"وذلك خلال الفترة من ى وذلك للنهوض بمستوى التعاون بين الصناعة البحث العلمي في مجال النظم الكهروميكانيكية الدقيقة. وللتدريب العملي على إمكانيات الغرفة النظيفة بمركز تميز التصنيع متناهي الصغر بالجامعة المصرية اليابانية

أوضح رئيس الجامعة أن الورشة ممولة من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) من خلال الباحث الرئيسي الدكتور أحمد رشاد فتح الباب بالتعاون مع اساتذة متميزين من جامعة كيوتو للعلوم المتقدمة و جامعة كيوتو باليابان بقيادة الباحث الرئيسي من الجانب الياباني الدكتور أوسامو تاباتا

اشار الى أن الورشة هي أحد أنشطة برنامج التعاون المصري الياباني مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم موضحا أن الورشة موجهة بشكل أساسي لمهندسى الصناعة, بالإضافة إلى الباحثين المتميزين من المراكز البحثية والجامعات المعنية بتخصص الورشة .

جدير بالذكر ان الورشة يشارك فيها الهيئة العربية للتصنيع, مجموعة العربي, شركة عز الدخيلة, شركة ساي وير , وشركة ساى فيجين , شركة ميمز فيجين , شركة ميكروفلويدكس وير