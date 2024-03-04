جامعة الفيوم تعقد اللقاء الطلابي لفريق (ايناكتس)

نظم فريق (ايناكتس جامعة الفيوم) لقاء طلابى تحت عنوان (DONOT QUIT)، اليوم الاثنين ، بقاعة الدكتور سعد نصار بالجامعة. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

تناول اللقاء التعريف بالفريق الطلابي والأنشطة المختلفة والدور المجتمعي الذي يقوم به، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والتي تتركز حول مساعدة الناس، والأمل في توفير حياة أفضل لهم، ولخدمة البيئة.

بالإضافة إلى خطوات تكوين الفريق الطلابي وتحديد واختيار المشروعات والتجارب العلمية المستهدفة، وكيفية الاستعانة بالوسائل التكنولوجية والتقنية، والتعاون على مستوى كليات جامعة الفيوم والجامعات الأخرى.

وكذلك تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي من الممكن مواجهتها، وأهمية التحلي بالإرادة والعلم لمعالجة هذه الصعوبات.

تم خلال اللقاء استضافة عدد من المدربين والنماذج الشبابية لإلقاء الضوء على ما يعرف بالوعي الذاتي وتعريفه، والمعوقات التي يقابلها الفرد خلال رحلة الحياة، والقناعات التي يجب التمسك بها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

ندوة ذاتية فى طب الاسنان

ومن جهه اخرى شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان فى الفيوم فعاليات الندوة الذاتية بعنوان (ين يانج) والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر ٢٠٢٤ تحت شعار مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية في مصر (رؤى وحلول شبابية)، وحاضر خلال الندوة الطالب أدهم مصطفى عبد الفضيل بالفرقة الثالثة، بحضور الدكتورة الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وا الدكتورة مها القرشي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الاثنين.

في بداية الندوة قام الطالب أدهم مصطفى بشرح معنى "ين يانج" وأوضح أنه مصطلح باللغة الصينية يدل على الترابط بين الخير والشر، مشيرًا إلى أنواع الفساد التي تتمثل في احتكار السلع، والفساد المالي والرشوة، واستغلال النفوذ والسلطة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في محاربة الفساد والتصدي لكافة أنواعه.

كما تحدث خلال الندوة عن المشروعات القومية التي تشهدها البلاد مثل مشروع قناة السويس، ومبادرة حياة كريمة، ومشروع إنتاج الطاقة، مضيفًا أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًّا لنقل البيانات من وإلى الدول المحيطة.

يذكر أن لجنة التحكيم لمهرجان الندوات الذاتية الثاني برئاسة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعضوية كل من الدكتور بيومي طاحون، والدكتور محمد كمال، والدكتور مي مواهب.

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