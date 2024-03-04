الأهلي يعود من الراحة ويستأنف تدريباته استعدادًا لقمة الكأس

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.



عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، في إطار التحضيرات لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر .

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبية بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، على هامش فقرات المران الجماعي.

واختتم مارسيل كولر المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل في السعودية.