اليوم .. إعلان حكم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية

يعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الإثنين عن حكم مواجهة قمة نهائي كأس مصر المقبلة بين الأهلي والزمالك والمقرر اقامتها على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم اجنبي بعد تاكد استبعاد الأطقم المصرية من ادارة اللقاء.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية المصرية بالاضافة إلى مجموعة قنوات السعودية الرياضية بترددها الفضائي.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية اخيرًا عن المباراة المرتقبة: “ اتفقنا مع الشركة المتحدة على أن يكون هناك بثاً مشتركاً، سيكون هناك 28 كاميرا في أرض الملعب، لكن عدد الكاميرات المستخدة لنقل المباراة سيصل إلى 44 كاميرا ”.

وأضاف: “ سنحصل على إذن الفريقين من أجل تواجد كاميرات على مقاعد البدلاء وداخل غرف خلع الملابس ”.

وأكمل آل الشيخ: “ سيتولى إخراج المواجهة طاقم إخراج إسباني وهو الذي أشرف على إخراج المباراة النهائية لبطولة كأس العالم الأخيرة بين فرنسا والأرجنتين ”.

وفجر تركي آل الشيخ مفاجأة جديدة قائلاً: “ من المنتظر أن يتواجد جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للقاء ”.

وأردف: “ سيحصل الفريق الفائز على 500 ألف دولار بينما رصدنا مكافا’ للفريق الخاسر بقيمة 150 ألف دولار، بجانب 50 ألف دولار قيمة جائزة أفضل لاعب في المباراة ”