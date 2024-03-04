الإثنين 04 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

4700 حالة بناء مخالف

رحيل رئيس المركز .. مطلب أهالى بنى مزار

احتجاجات أهالي بني
احتجاجات أهالي بني مزار

تقدم اهالي بني مزار بشكاوى عدة ضد رئيس المركز هشام فايز ، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، مطالبين برحيل رئيس المركز.

وبالرصد اتضح ان مركز ومدينة مطاي ، خلال عام 2023 ، فترة ولاية المحاسب هشام فايز لرئاسة مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، قد سجلت تعديات البناء على الأراضي الزراعية اعلى مستوياتها ، حيث سجلت أحياء المدينة ( شمال – جنوب – شرق – غرب ) 1100 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ،  ومجلس قروي أبوعزيز 1000 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، ومجلس  قروي إبوان 900 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي حلوة 700 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي منبال 600 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي بردنوها 400 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية .

 

هذا وقد عبر أهالي مركز ومدينة بني مزار ، عن ان رئيس المركز هشام فايز يتعامل بعنجهية وصلف ( بحسب تعبيرهم ) ، مطالبين برحيله من رئاسة المركز ، هذا وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، قد اصدر قرارا بتعيين المهندس حامد فخري رئيسا لمركز ومدينة مطاي ، والذي كان يعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة مغاغة ، ونقل المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني مزار .

 

واوضح محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات والحصانات وحقوق الإنسان بالمنيا ، ان ما قام به رئيس مركز ومدينة بني مزار ، يخالف القوانين المعمول به في تلك الحالات وهي الخاصة بالبناء بدون ترخيص  ، حيث ان تلك المباني التي قام بإزالتها ، تم بناؤها وتسكينها بالمواطنين بالفعل ، وان هناك شروط وضعها القانون ، ومنها إخطار المواطنين في خلال مدة معينة وكل طابق له إخطار ، واما ما قام به رئيس المركز بإزالة 3 طوابق مرة واحدة دون إخطار للمواطنين ، الأمر الذي بعد مخالفا للقانون ، والذي كان سببا في إحتجاجات الأهالي مطالبين برحيله ، وان ما يحدث ببني مزار انما هو محاولة لفرض سيطرته على المواطنين بشكل غاشم .

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