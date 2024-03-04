رحيل رئيس المركز .. مطلب أهالى بنى مزار

4700 حالة بناء مخالف

تقدم اهالي بني مزار بشكاوى عدة ضد رئيس المركز هشام فايز ، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، مطالبين برحيل رئيس المركز.

وبالرصد اتضح ان مركز ومدينة مطاي ، خلال عام 2023 ، فترة ولاية المحاسب هشام فايز لرئاسة مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، قد سجلت تعديات البناء على الأراضي الزراعية اعلى مستوياتها ، حيث سجلت أحياء المدينة ( شمال – جنوب – شرق – غرب ) 1100 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، ومجلس قروي أبوعزيز 1000 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، ومجلس قروي إبوان 900 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي حلوة 700 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي منبال 600 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ، ومجلس قروي بردنوها 400 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية .

هذا وقد عبر أهالي مركز ومدينة بني مزار ، عن ان رئيس المركز هشام فايز يتعامل بعنجهية وصلف ( بحسب تعبيرهم ) ، مطالبين برحيله من رئاسة المركز ، هذا وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، قد اصدر قرارا بتعيين المهندس حامد فخري رئيسا لمركز ومدينة مطاي ، والذي كان يعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة مغاغة ، ونقل المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني مزار .

واوضح محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات والحصانات وحقوق الإنسان بالمنيا ، ان ما قام به رئيس مركز ومدينة بني مزار ، يخالف القوانين المعمول به في تلك الحالات وهي الخاصة بالبناء بدون ترخيص ، حيث ان تلك المباني التي قام بإزالتها ، تم بناؤها وتسكينها بالمواطنين بالفعل ، وان هناك شروط وضعها القانون ، ومنها إخطار المواطنين في خلال مدة معينة وكل طابق له إخطار ، واما ما قام به رئيس المركز بإزالة 3 طوابق مرة واحدة دون إخطار للمواطنين ، الأمر الذي بعد مخالفا للقانون ، والذي كان سببا في إحتجاجات الأهالي مطالبين برحيله ، وان ما يحدث ببني مزار انما هو محاولة لفرض سيطرته على المواطنين بشكل غاشم .