مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالفيوم تناقش ترشيد استهلاك المضادات الحيوية

عقدت ادارة مكافحة العدوى فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور محمود جبيلى مدير الادارة الاجتماع الشهرى برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بقاعة الدكتورة نبيلة المصرى بمستشفى الصدر تحت اشراف الدكتورة الاء مصطفى -مديرة المستشفى حضره فريق مكافحة العدوى بالمديرية وجميع فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات.

ناقش الاجتماع موضوعات تقييم المستشفيات من حيث تطبيق اجراءات مكافحة العدوى ونسب التدريب الخاصة بكل مستشفى ومدى توافر المستلزمات بكل مستشفى وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك المضادات الحيوية وعرض الاجتماعات الشهرية بالمستشفيات

وفى نهاية الاجتماع تم تكريم فريق مكافحة العدوى بمستشفى سنورس لسرعة تلافى السلبيات وحصولهم على اعلى نسبة فى تطبيق اجراءات مكافحة العدوى حسب نموذج (د) عن شهر يناير الدكتورة ندى سيد محمود --رئيس فريق مكافحة العدوى وعزة فضل محمد ودعاء السيد رجب , كما تم تكريم فريق A M R بمستشفى الفيوم العام شيماء سيد وعلا حمدى وفريق الترصد ماريان جرجس واية عبد الباقى لجهودهم داخل المستشفى

وكان من اهم توصيات الاجتماع تكثيف المرور على الاقسام بالمستشفيات و سرعة تلافى السلبيات الموجودة بتقارير المرور والالتزام بالخطة التدريبية وتغطية كافة الفريق الطبى ورفع تقارير اسبوعية عن مدى تطبيق سياسات استهلاك المضادات الحيوية.

يوم علمى

ومن جهه اخرى اقام قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام برئاسة الدكتورميشيل عطا -رئيس القسم اليوم العلمى الرابع للقسم وهو استمرارا لنجاح المؤتمر العلمى الاول للقسم الذى عقد فى شهر مايو الماضى وكان من اهم توصياته عقد اياما علمية تتناول موضوعات فى التخصص وذلك رعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتور محمد الدمرداش -مدير المستشفى .

اشار الدكتور سيد الحنفى - مدير وحدة السمعيات بالمستشفى العام ومنسق اليوم العلمى ان الهدف منه هو اكساب شباب الاطباء الخبرات العمل من اساتذة التخصص وتنشيط معلوماتهم والتواصل مع الكادر الجامعى وقام بالتدريب الدكتور سامح امين -استاذ ورئيس قسم الانف والاذن والحنجرة بكلية الطب -جامعة الفيوم وقد القى محاضرة بعنوان جراحات الانف و الجيوب الانفية , ويعد هذا اليوم الرابع من سلسلة اللقاءات العلمية التى ينفذها القسم

حضر التدريب 20 من اطباء الانف والاذن بالفيوم و التامين الصحى و ابشواى و سنورس

وعقد التدريب بقاعة تدريب قسم النسا(التعليم الطبى المستمر) بمستشفى الفيوم العام.

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