خبير بيئي: الـ "نينو تكنولوجي" تلعب دورا في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير بيئي، أن النينو تكنولوجي والتقنيات الحديثة لها دور قوي في إنتاج الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، مثل الاتجاه إلى صناعة الألواح الشمسية.

إنتاج الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة

ونوه “شعلة”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، بأنه تستخدم في زيادة استخدام الطاقة النظيفة المصنعة من النانو، موضحًا أن تقنية النينو لها دور كبير في زيادة الإنتاجية النباتية التي تساعد النبات على مقاومة التغيرات المناخية.

وأوضح أنه من الضرورة وضع استراتيجات للتعامل مع التغيرات المناخية التي لها دور في حدة الدورة الزراعية والخريطة الزراعية للنباتات، ومن هذه الاستراتيجيات محطات إنتاج السلالات المقاومة للتغيرات المناخية، مؤكدًا أنه مع ظهور ظاهرة النينو من المتوقع أن يكون موسم الصيف المقبل شديد الحرارة بدرجة تصل من 45 إلى 48 درجة مئوية.

وشدد على أنه مع ارتفاع درجات الحرارة تنتشر بعض الحشرات الناقلة للأمراض، ما يمثل مخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مصر هي انتشار الناموس الذي ينقل الكثير من الأمراض، مثل الحمى الضنك وحمى النيل الغربية.