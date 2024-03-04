الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير بيئي: الـ "نينو تكنولوجي" تلعب دورا في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة

الطاقة
الطاقة

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير بيئي، أن النينو تكنولوجي والتقنيات الحديثة لها دور قوي في إنتاج الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، مثل الاتجاه إلى صناعة الألواح الشمسية.

إنتاج الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة 

 

ونوه “شعلة”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، بأنه تستخدم في زيادة استخدام الطاقة النظيفة المصنعة من النانو، موضحًا أن تقنية النينو لها دور كبير في زيادة الإنتاجية النباتية التي تساعد النبات على مقاومة التغيرات المناخية.

 

وأوضح أنه من الضرورة وضع استراتيجات للتعامل مع التغيرات المناخية التي لها دور في حدة الدورة الزراعية والخريطة الزراعية للنباتات، ومن هذه الاستراتيجيات محطات إنتاج السلالات المقاومة للتغيرات المناخية، مؤكدًا أنه مع ظهور ظاهرة النينو من المتوقع أن يكون موسم الصيف المقبل شديد الحرارة بدرجة تصل من 45 إلى 48 درجة مئوية.

وشدد على أنه مع ارتفاع درجات الحرارة تنتشر بعض الحشرات الناقلة للأمراض، ما يمثل مخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مصر هي انتشار الناموس الذي ينقل الكثير من الأمراض، مثل الحمى الضنك وحمى النيل الغربية.

 

مواد متعلقة

الإسكان: إقبال من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ "بوابة الاستثمار الأجنبي"

اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في مدينة طوباس

وزير الاقتصاد اللبناني: التوترات بالمنطقة أعادتنا إلى نقطة الصفر

خبير دولي: العالم العربي يقدم صوتًا واحدًا أمام الأمم المتحدة بشأن فلسطين

رئيس جامعة سوهاج: مركز خدمة ذوي الهمم يحقق لهم الراحة وينمي قدراتهم

خبير زراعي: مدير "فاو" أشاد بالمشروعات التنموية المصرية في كل المجالات

أستاذ مناعة: اللجنة الطبية العليا استجابت لـ991 حالة في فبراير (فيديو)

محلل اقتصادي: مشروع تطوير “رأس الحكمة” البوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية (فيديو)
الجريدة الورقية