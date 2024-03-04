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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواجهة مصرية محتملة في ربع نهائي الكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله الى مرحلة الدور ربع النهائي من مسابقه كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب تقديمه مردود مميز في دور المجموعات واحتلال صداره الترتيب.

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وخلال مشواره جاء الزمالك في الصدارة برصيد 13 نقطة عقب خوضه 5 مباريات تمكن خلالهم من تحقيق 4 انتصارات وتعادل وحيد ، مع تبقي مواجهه واحده امام سوار الغيني تم إلغاءها من قبل الاتحاد الافريقي.

ومن المنتظر اجراء الساعات المقبلة قرعه الدور ربع النهائي على ان يواجه الفريق الابيض احدى الفرق المتاهلة عن وصافه الترتيب من  باقي المجموعات وهم كالتالي .. مودرن فيوتشر وصيف المجموعة الأولى، ريفرز يونايتد النيجيري وصيف المجموعة الثالثة – الملعب المالى وصيف المجموعة الرابعة

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