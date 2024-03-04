نتائج مميزة لسوريا في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز

واصل فرسان سوريا تقديم عروضهم المبهرة في مباريات بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم والتي اختتمت منافساتها يوم أمس على ميادين منتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي واستمرت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عربية وأجنبية تتألف من 286 فارساً وفارسة بصحبة 316 خيلاً.

وشهدت منافسات البطولة في يومها الأول إحراز الفارس ليث غريب المركز الثالث والخامس لمباراة جولة واحدة خاصة على حواجز ارتفاع 115سم فيما نال الفارس أسامة زبيبي المركز الثاني لمباراة جولة واحدة ضد الزمن على ارتفاع 130 بمشاركة أكثر من 92 فارس وفارسة، كما توج فارسنا زبيبي على صهوة «بيك هوجو» جائزة المركز الأول في منافسات الشوط الثالث بمواصفات جولة ضد عقارب الساعة بحواجز على ارتفاع 145 سم مسجلا 56:79 ثانية، وهو الزمن الأسرع من إجمالي 69 فارساً وفارسة.

وفي اليوم الثاني للمنافسات نال فارسنا ليث غريب المركز الثاني والفارس هشام غريب المركزين الثالث والرابع لشوط جولة واحدة للتمايز بارتفاع 115 سم ومنافسة أكثر من 80 فارسا وفارسة.

في منافسات اليوم الثالث بمواصفات الجولة الواحدة ضد عقارب الساعة على حواجز ارتفاعها 115 سم، وتنافس فيها 91 فارساً وفارسة، حل في المركز الثاني الفارس ليث غريب على صهوة «إليت دو بونتس»، فيما نال الفارس هادي نظام المركز الثاني والفارسة شام الأسد المركز الرابع للشوط الثامن وأقيمت المنافسة على حواجز يبلغ ارتفاعها 135 سم بمشاركة أكثر من 80 فارساً وفارسة.