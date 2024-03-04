الإسكان: إقبال من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ "بوابة الاستثمار الأجنبي"

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الإقبال الكبير من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي" يعد نتاج المجهود المبذول في تطوير المدن الجديدة من قبل الوزارة والدولة المصرية، موضحًا أنه تم تحقيق أكثر من 4450 طلب استثمار من مستثمرين محلين وأجانب، في 25 مدينة.



وأشار "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة دي أم سي"، والمذاعة على فضائية "دي إم سي"، إلى أنه خلال شهر تم استقبال 1500 طلب و700 شركة تطلب فرصا استثمارية من وزارة الإسكان، مؤكدًا أن هذا الاقبال واستقبال الطلبات بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية يدل على نجاح الدولة المصرية في تطوير ودعم الاستثمار.

وشدد على أن بوابة الاستثمار الأجنبي تسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين، مضيفًا أن "بوابة الاستثمار الأجنبي"، تسهل بشكل كبير طلبات النشاط التجاري أو التعليمي أو نظام حق الانتفاع بالأراضي التابعة للدولة.