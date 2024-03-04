وزير الإسكان: فكرة السكن الإداري أثبت فشلها ويوجه بإنشاء مدرسة فنية بمحطة العباسة

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الإستفادة من المساحات غير المستغلة في أعمال محطة مياه العباسة المرشحة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، منتقدا وجود سكن العاملين داخل المحطة حتى الآن، قائلا: فكرة السكن الإداري أثبت فشلها،

مؤكدا أن الوزارة غير مُلزمة بتوفير سكن للعاملين، خاصة وأن عدد من خرجوا من الخدمة لازالوا يستغلون هذه المساكن.

وطالب وزير الإسكان من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال بإنشاء مدرسة ثانوية فنية في الأماكن الشاغرة بالمحطة، كأحد الأدوات الهامة للاستثمار فى العنصر البشري وتنمية المهارات، لتخريج جيل من الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة، للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الإسكان والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، عدداً من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركزي بلبيس وأبو حماد والزقازيق، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، والمهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه العباسة، بمركز أبو حماد، بالمحافظة، بطاقة تصميمية 195 ألف م3 يومياً، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بالمحطة، لمتابعة سير العمل بمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطة، والتى تتكون من 3 مراحل، كما استمعا إلى شرح تفصيلي من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن موقف خدمات مياه الشرب بمركز أبو حماد، والذى يقطنه 575 ألف نسمة، ويتم تغذيته من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 248 ألف م3 يومياً، ويتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 839 كم.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمظهر العام للمحطة، وتعظيم الاستفادة من مساحة الأرض الخاصة بالمحطة، واستخدامها فى التوسعات المستقبلية فى حال الاحتياج إليها.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، والدكتور ممدوح غراب، مشروع صرف صحي قرية العباسة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، وتم التوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع، وذلك وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية،الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزير الإسكان ومحافظ الشرقية، على جهودهما لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية، وتوابعها.