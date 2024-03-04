نتائج ناشئي الأهلي بدوري منطقة القاهرة

رفع فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ رصيده إلى 51 نقطة، بعدما حقق الفوز خلال مشواره بدوري الجمهورية عن منطقة القاهرة الموسم الحالي في 16 مباراة، والتعادل في مباراتين.



وسجل الأحمر 98 هدفًا مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلًّا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.

كان فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأحمر مواليد 2006 ، قد تعادل خارج ملعبه مع كهرباء شمال، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الساعات الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة منطقة القاهرة.

وبدأ «أهلي 2006» مباراته الأخيرة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن النحاس - عبد الله طاهر - أمير علاء.

الوسط: عزت منصور - آدم سمير - عمر زكريا - يوسف إسلام - محمد رضا.

الهجوم: يوسف محمد.