افتتاح معرض نساء رائدات للمنتجات المنزلية بالسويس

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالسويس اليوم الاحد معرضا للمنتوجات المنزلية والأشغال اليدوية، برعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس .

واشتمل المعرض الذي يستمر يومين على مجموعة كبيرة من المنسوجات والمنتجات المنزلية والأشغال اليدوية، إضافة الى عرض السيدات المشاركات لمجموعة كبيرة من المشغولات والمطرزات اليدوية ومنتجات رمضان ، والاكسسوارات والحلي بأنواعها المختلفة، وعرض للملابس الشعبية.



وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، ان المبادرة تهدف لدعم المرأة المعيلة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية و تشجيعا لها على تحسين دخلها وفتح قنوات جديده للترويج وتشجيعا لعوده المنتجات اليدوية والمشاريع الصغيره والتى تأتى ضمن خطة الدوله 2030 لتحسين وضع المرأة المصرية.

وأضاف الشيمي أن المعرض يأتي ضمن محاور مبادرة تمكين المرأة المعيلة الذي يتمثل في العمل من خلال دعم ومساندة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسهم في رفع مستوى المرأة الاقتصادي .



وقال محمد قاسم محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالسويس، ان المبادرة تأتي المشاركه في إطار الدور المجتمعي للجمعية المصرية لشباب الأعمال، فى مساندة الحكومة من أجل سد إحتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، ومساعدة المرأة علي تسويق منتجاتها.

جاء ذلك بحضور عادل الشيمي وكيل وزاره الشباب والرياضه و سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بالاربعين ومحمد قاسم محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالسويس ejb و مؤمن صموئيل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالسويس و عصام غريب منسق عام بيت العائلة و نادية طه عضو المجلس الأستشاري لجمعية شباب الأعمال.

ويهدف المعرض الى عرض منتجات خاصة لمجموعة من السيدات السويسية من داخل المحافظة ، وذلك بهدف تسويق منتجاتهن التي تعتبر مصدرا أساسيا لدخلهن، الأمر الذي سيمكنهن اقتصاديا ويحقق مردودا ماديا يساعدهن على التغلب على الأوضاع المعيشية.