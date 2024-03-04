"الحزمة الاجتماعية".. تخفيف الأعباء المعيشية عن 22 مليون مواطن

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة عن شهر مارس 2024، ويستفيد من هذه البرامج حوالي 5.2 مليون أسرة، تضم 22 مليون مواطن من جميع أنحاء مصر.

زيادة 15% على الدعم النقدي

سيتضمن الدعم النقدي لشهر مارس الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، بنسبة 15%. تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

قيمة الدعم النقدي قبل وبعد الزيادة

قبل الزيادة، تراوحت قيمة الدعم النقدي بين 620 و 740 جنيهًا شهريًا لكل أسرة. مع الزيادة الجديدة، سترتفع قيمة الدعم إلى ما بين 713 و 851 جنيهًا شهريًا.

مزايا إضافية

لا يقتصر الدعم على المبلغ النقدي فقط، بل يحصل المستفيدون على مزايا أخرى، تشمل:

مجانية التعليم

الدعم الغذائي

دعم الخبز

يمكن أن يصل إجمالي الدعم الذي تحصل عليه كل أسرة شهريًا إلى 1200 جنيه.

الحزمة الاجتماعية الجديدة

تأتي هذه الزيادة في إطار حزمة اجتماعية عاجلة أطلقها الرئيس السيسي للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين. تهدف هذه الحزمة إلى احتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المواطنين المصريين.

تؤكد هذه الخطوة على حرص الدولة على متابعة أحوال المواطنين وتكثيف الجهود لتخفيف الأعباء عنهم.