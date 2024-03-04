الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الشيخ ربيع جمعة والمنشد السوهاجي ضيفا برنامج واحد من الناس.. الليلة

الشيخ ربيع جمعة والمنشد
الشيخ ربيع جمعة والمنشد السوهاجي ضيفا برنامج واحد من الناس

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، في العاشرة مساء اليوم، الإثنين بقناة الحياة، الشيخ ربيع جمعة والمنشد السوهاجي والحديث عن كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، ويأتي ذلك في حلقة خاصة.

ومن المقرر أن تتناول الحلقة، كيف نستعد لهذا الشهر المبارك نفسيا وروحيا وكيف نستفيد من الأجر العظيم الذى يمنحة الله لنا فيه، كما يقدم المنشد الدينى محمد السوهاجى باقة من الابتهالات الدينية.

برنامج واحد من الناس

يذكر أن يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الإثنين، على شاشة قناة الحياة.

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