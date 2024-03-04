افتتاح المعرض الختامي للتربية الزراعية بتعليم الأقصر

افتتح الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، المعرض الختامي لمنتجات التربية الزراعية، بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، يرافقه وائل محمد عبد العظيم مستشار التربية الزراعية بالوزارة، عماد محمد مدير مكتب التربية الزراعية بالوزارة، والذين حضرا لتقييم المعرض، وهشام عبد الستار محمود مدير عام الشئون التنفيذية والأنشطة التربوية، وبحضور جمال إبراهيم موجه عام التربية الزراعية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

اشتمل المعرض على العديد من المنتجات، من مخللات، مربات، مركزات عصائر، منظفات، حلويات، ونباتات، التي قام بتنفيذها الطلاب، تحت إشراف معلميهم من أخصائيي التربية الزراعية.

عن المعرض قال خالد " إنني مسرور أني ينتج أبناؤنا وبناتنا الطلاب مثل هذه الأعمال، ولا أقلل من شأن هذه الخطوة على بساطتها، فهي فعالة على المدى القريب كنفع شخصي للطالب أن يتعلم مثل هذه المهارات، وعلى المدى البعيد ربما يفتح بعض أبنائنا مشروعاً خاصاً به في المستقبل، وينشئ خط إنتاج له".