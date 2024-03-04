استمرار الدورات المجانية بوفد الإسكندرية لطلاب الجامعات والمعاهد

تواصل اللجنة العامة لحزب الوفد بالاسكندريه، اليوم الاثنين، تقديم الدورات المجانية في أساسيات العمل الصحفى والكتابه الصحفية والتى ينظمها حزب الوفد بالاسكندريه، وتحت إشراف النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة العامة و السيد سعيد السكرتير العام للجنة.

و شهدت الدورات اقبال كثيف والتي تقام بالمقر الرئيسى للوفد الكائن ٣٧ شارع النبى دانيال بمحطة الرمل، و كان الوفد فى إطار خدمة ابناء محافظة الاسكندرية نظم مجموعة كبيرة من الدورات و الورش التدريبية ،(بالمجان) لطلاب الجامعات و المعاهد العليا و المدارس من الشباب فى إطار (خدمة المجتمع) و الشباب من (أعضاء حزب الوفد) للتأهيل لفرص العمل .

و يحاضر فى الدورات و الورش متخصصين من الجامعات و الاعلام و التلفزيون المصرى ومنهم الدكتورة هدى الساعاتى الصحفية بجريدة الشروق.

وتشمل الدورات إعداد الشباب للعمل مراسل بالاعلام و القنوات الفضائية و صناعة الفيديو والمونتاج و التصوير الاحترافي ، و التعامل مع السوشيال ميديا ، كما تشمل الدورات تعليم اللغة العربية و الانجليزية و ورش لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة و التسويق الالكتروني.