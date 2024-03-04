الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بتشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات في بورسعيد

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد، في ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" من بينهم عميلان سيئا النية) تخصص نشاطهم فـى ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".. وبحوزتهم (سيارة أجرة "قيادة أحدهم وملك والدته") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 13 واقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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