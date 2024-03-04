تعديل مواعيد مباريات بيراميدز في الدوري بعد وداع دوري الأبطال

أصدرت لجنة المسابقات تعديلا على مباريات فريق بيراميدز بعدما تأكد خروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك يشمل ثلاث جولات في دوري nile 2023-2024.

وتقرر إقامة المباريات الأتية على النحو التالي:

تقام مباراة الداخلية وبيراميدز في الجولة الـ16 يوم الأحد 10 مارس على ستاد السلام في تمام الرابعة عصراً

ويواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الجولة الـ17 على ملعب الدفاع الجوي يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل في تمام الساعة 9:30 .

ويخوض الجونة مباراة بيراميدز المؤجلة من الجولة الـ8 يوم الأثنين 8 أبريل على ستاد خالد بشارة في تمام 9:30 مساءً

وود بيراميدز منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا بعدما تعادل مع نواذيبو المورتياني بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما أمس السبت باستاد الدفاع الجوى، فى آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بادر نواذيبو بافتتاح شريط الأهداف في الدقيقة 64 عن طريق لاعبه مولاي أحمد، قبل أن يتعادل بيراميدز عن طريق فيستون ماييلى فى الدقيقة 73.

ووضع عيسى مبارك نواذيبو في المقدمة مرة أخى بهدف ثان فى الدقيقة 82، ثم سجل ماييلى هدف تعادل بيراميدز فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة ودع بيراميدز دورى أبطال أفريقيا فى المشاركة الأولى له بتاريخه بعدما احتلاله المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتصدر مازيمبى وصن داونز جدول الترتيب بـ 10 نقاط لكل فريق.

وجاء تشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فيستون ماييلي.