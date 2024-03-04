الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مداهمات للاحتلال برام الله وقتلى وجرحى بالمئات

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشفت مصادر فلسطينية، الإثنين، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله، العاصمة الإدارية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما في مخيم للاجئين خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات.

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الجيش الإسرائيلي يقتحم قرى وبلدات في رام الله

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عاجل.. دهس جندي إسرائيلي غرب رام الله والجيش يقتحم قرية شبتين

وذكر شهود في رام الله أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة، وهي مقر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بعشرات الآليات العسكرية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قتلت الشاب مصطفى أبو شلبك بالرصاص خلال مداهمة مخيم الأمعري للاجئين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مواجهات اندلعت بعدما اجتاحت القوات الإسرائيلية المخيم و"أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان" مما أدى إلى إصابة أبو شلبك في الرقبة والصدر.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وتصاعدت أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، وقُتل 400 فلسطيني على الأقل في اشتباكات مع الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وتداهم إسرائيل من حين لآخر المناطق الفلسطينية في الأراضي التي احتلتها عام 1967.

 

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