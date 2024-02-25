الأحد 25 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يقتحم قرى وبلدات في رام الله

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، الأحد، قرى وبلدات عدة في محافظة رام الله والبيرة، وأغلقت المدخل الرئيسي لبلدة سنجل شمال رام الله.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرى وبلدات عين يبرود، وبيتين، ودير دبوان شرق رام الله، وقريتي بلعين وخربثا بني حارث غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الإسرائيلية أغلقت بوابة المدخل الرئيسي لبلدة سنجل، وأعاقت حركة المواطنين.

وكثفت إسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر من الاقتحامات والاعتقالات لمدن وبلدات الضفة الغربية.

ويترقب العالم بحذر ما قد تؤول له محادثات الدوحة من نتائج إيجابية تضع حد لمأساة قطاع غزة المستمرة منذ أشهر.

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